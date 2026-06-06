Aziz Yıldırım'ın gizlediği golcü ortaya çıktı!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin 7 Haziran Pazar günü yapılacak seçimi öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım dün yaptığı açıklamada "2 santrforla görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.



Aziz Yıldırım'ın, Borussia Dortmund'un santrforu Serhou Guirassy ve Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin transferlerinde önemli bir mesafe kat ettiği öne sürüldü.



Yıldırım, katıldığı bir programda "Guirassy ve Muriqi çok konuşuluyor" yorumunu üzerine "Başka da var" yanıtını vermiş ve 3. bir golcüyle de temasta olduğunu belirtmişti.



Sarı lacivertli kulübün başkan adayının "Başka da var" diyerek işaret ettiği 3. ismin ise Dusan Vlahovic olduğu iddia edildi.



B PLANI VLAHOVIC



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Yıldırım, B planı olarak Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp santrfor Vlahovic için görüşmelere başlayacak.



Golcü transferi için çalışmalarına devam eden Aziz Yıldırım ve ekibinin, Vlahovic için bir rapor hazırladıkları ve futbolcunun temsilcileriyle iletişime geçecekleri kaydedildi.



Öte yandan Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanan 26 yaşındaki futbolcunun, yıllık 8 milyon euro maaş ve bonuslar talep ettiği belirtilirken, Vlahovic'e Chelsea'nin de ilgisinin olduğu öne sürüldü.



PERFORMANSI



Dusan Vlahovic, geride kalan sezon 23 maçta forma giydi ve 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



