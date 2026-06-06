Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

İspanya'nın ilk kupası: 2010

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde 2010 yılında ilk kez Afrika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. İspanya'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı Dünya Kupası'nda Hollanda üçüncü kez finalde kaybetti.

calendar 06 Haziran 2026 12:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İspanya'nın ilk kupası: 2010
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde ilk kez Afrika kıtasında düzenlenen Dünya Kupası'nı İspanya kazandı.

Adaylık sürecinde Mısır ve Fas'ı geride bırakan Güney Afrika, 19. Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı elde etti.

Güney Afrika 2010'a Avrupa'dan 13, Afrika'dan 6, Güney Amerika'dan 5, Asya'dan 4, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 3 ve Okyanusya'dan bir ekip katıldı.

Turnuvada Avrupa'dan Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Afrika'dan Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Güney Afrika, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay, Asya'dan Avustralya, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Honduras, Meksika ve Okyanusya'dan Yeni Zelanda yer aldı.

İspanya'nın ilk şampiyonluğu

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, iki sene sonra Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini Güney Afrika'da yaşadı.

Pasa dayalı oyun tarzını Güney Afrika'da da başarılı şekilde uygulayan İspanya, turnuva boyunca kalesinde yalnızca iki gol gördü. İspanyollar, İsviçre'ye 1-0 yenilerek başladığı kupada Honduras'ı 2-0 ve Şili'yi 2-1 yenerek 6 puanla grubunu birinci tamamladı. İkinci turda Portekiz'i, çeyrek finalde Paraguay'ı, yarı finalde de Almanya'yı 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İspanya, finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Güney Afrika 2010 finali, 11 Temmuz 2010 tarihinde Johannesburg'daki Soccer City Stadı'nda yaklaşık 85 bin seyircinin önünde oynandı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatma devrelerine geçildi. Andres Iniesta, 116. dakikada attığı golle İspanya'yı ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Hollanda üçüncü kez finalde kaybetti

Tarihinde üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez İspanya'ya kaybeden Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası özlemi sürdü.

Daha önce 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e kaybeden "Portakallar", üçüncü finalinde İspanya'ya boyun eğerek yine Dünya Kupası'nın bir adım uzağında kaldı.

Afrika'nın en başarılısı Gana

2010 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 6 Afrika ülkesi arasında en başarılı takım Gana oldu.

Cezayir, Kamerun, Fildişi Sahili, Nijerya ve ev sahibi Güney Afrika, turnuvaya grup aşamasında veda ederken Gana, son 8 takım arasına kalmayı başardı. Grupta Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden, Avustralya ile 1-1 berabere kalan ve Almanya'ya 1-0 kaybeden Gana, 4 puanla ikinci sırayı alarak adını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda uzatmalar sonucunda ABD'yi 2-1 ile geçen Afrika temsilcisi, çeyrek finalde Uruguay'a penaltılarla 4-2 yenilerek turnuvaya havlu attı.

Gol kralı Müller

Turnuvada gol krallığına, Almanya'dan Thomas Müller ulaştı.

Turnuvada 5 gol kaydeden Müller, rakipleriyle aynı sayıda gol atmasına rağmen asist farkıyla (3) "Altın Ayakkabı"nın sahibi oldu. Güney Afrika'da Müller ile birlikte İspanyol David Villa, Hollandalı Wesley Sneijder ve Uruguaylı Diego Forlan, beşer gol bulmayı başardı.

64 maçta 145 gol atıldı

Güney Afrika 2010'da yapılan 64 maçta 145 gol atıldı.

Maç başına 2,26 gol ortalamasının yakalandığı kupanın en skorer takımları ise 16 golle Almanya ve 12 golle Hollanda oldu.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Kolombiya
Kolombiya'da hedef çeyrek finalin ötesi!
Klose
Klose'nin rekor kırdığı turnuva: 2014
Gana
Gana'nın kadrosunda dikkat çeken yıldızlar
Özbekistan
Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası heyecanı
Modric
Modric'in 5. Dünya Kupası heyecanı
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön