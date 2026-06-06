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Trabzonspor'un 204. yabancı oyuncusu Ruslan Malinovsky

İtalya'nın Genoa takımında geçen sezon forma giyen Ruslan Malinovsky, Trabzonspor'un 204. yabancı oyuncusu kaydedildi.

calendar 06 Haziran 2026 13:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un 204. yabancı oyuncusu Ruslan Malinovsky
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Trabzonspor, geçen sezon İtalya'nın Genoa takımında forma giyen Ruslan Malinovsky ile 204. yabancı oyuncu transferini yaptı.

Ukraynalı 33 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 58 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Rumen oyuncu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-71 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini kaydeden bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.

Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 9 oyuncuyu renklerine bağladı.

Malinovsky 8. Ukraynalı

Ruslan Malinovsky, Trabzonspor tarihinin 8. Ukraynalı oyuncusu oldu.

Karadeniz ekibinde Ukrayna'dan Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko, Arseniy Batagov, Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov forma giydi.

Doğan döneminde 34. yabancı transfer

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 34 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral ve Malinovsky kadroya dahil edildi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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