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Vincenzo Italiano'dan Semih Kılıçsoy cevabı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Cagliari'deki kiralık döneminden sonra siyah-beyazlılara geri dönmeye hazırlanan Semih Kılıçsoy ile ilgili konuştu.

calendar 06 Haziran 2026 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano'dan Semih Kılıçsoy cevabı
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi.

İtalyan teknik adam, Cagliari'deki kiralık döneminden sonra Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanan Semih Kılıçsoy ile ilgili konuştu.

Italiano, "Semih Kılıçsoy, Cagliari'de kiralık olarak forma giymişti ve Beşiktaş'a geri dönecek. Onu tanıyor musunuz, onun hakkındaki düşünceleriniz neler?" sorusunun ardından, "Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Ona karşı oynadım. Ligin ilk yarısında güzel işler yaptı, sonrasında neden bu şekilde devam etti bilmiyorum. Bunu yönetimle konuşacağız. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapacağız ama tanıyorum ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kiralık olarak forma giydiği Cagliari'de 25 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.

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