Arda Ünyay'dan taraftara mesaj!

Galatasaray'ın 2024-25 sezonunun devre arasında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Arda Ünyay, Sözcü'ye özel açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımdaki hedefleri ve performansıyla ilgili konuşan Arda, çok iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.
Hedeflerinin beşinci kez üst üste şampiyonluk olduğunu belirten Arda, "Çok iyi bir sezon geçirdik, Şampiyonlar Ligi'nde daha yükseklere çıkabilirdik ama bizim için çok güzel bir başarı oldu. Ligde de şampiyon bitirdik, üst üste dördüncü şampiyonluğumuzdu, bunun için çok mutluyuz. Ama Galatasaray'ın hedefleri bitmez, inşallah seneye beşinci üst üste şampiyonluğumuzu alacağız.'' ifadelerini kullandı.
"HERKESE NASİP OLMAZ"
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı Saint Gilloise ve Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisindeki performansını yorumlayan genç futbolcu, "Kesinlikle çok önemli maçlarda süre buldum, Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe derbisinde bu herkese nasip olmaz. Çok büyük baskılar vardı bu maçlarda, eleştiriler de aldım. Ama ben Galatasaray için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Futbol da eleştiriler her zaman olur. Ama ben yoluma her zaman güvenerek devam edeceğim.'' dedi.
"BURASI ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"
MKE Ankaragücü'nden Galatasaray'a transferinin ani olarak geliştiğini belirten Arda, "Galatasaray'a geldiğimde çok büyük isimler vardı, halen çok büyük isimler var. Hepsi bana çok yakın davrandı. Bana karşı çok samimiydi. Her zaman saha içinde özgürlüğümü artırıyorlardı. Hala da çok destek oluyorlar. Tabii ki gelmeden önce korkularım vardı. Alıştım, alışmaya da devam ediyorum. Burası çok büyük bir camia, burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum.'' diye konuştu.
"HER ÇOCUĞUN HAYALİ"
Galatasaray'da oynamasının çocukluk hayali olduğunu belirten Arda, gelecekte Avrupa'ya transferine de açık kapı bıraktı. Arda Ünyay, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki hedefler bitmez, Galatasaray çok üst düzey bir takım. Galatasaray'da oynamak her çocuğun hayali. Galatasaray'da büyük başarılar elde ettikten sonra, yeni bir sınav benim için güzel de olabilir. Ama Galatasaray'da devam etmek her çocuğun hayalidir.''
OKAN BURUK SÖZLERİ
Sarı-kırmızılıların dört sene üst üste şampiyon hocası Okan Buruk'un her zaman kendisine destek verdiğini belirten Arda, "Okan hoca ilk geldiğimde de bana çok destek oldu. Her zaman bana doğruyu gösterir. Her zaman gençlere çok destek oluyor. İnanılmaz bir iletişimi var zaten bunu herkes biliyor. Taktik bilgisi çok yüksek bir hoca. Bize karşı çok büyük bir emeği var. Onunla çalışmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. dedi.
A MİLLİ TAKIM
Alt yaş gruplarında Milli formayla kaptanlık yaptığını belirten Arda, gelecekte A Milli Takım formasını giymek istediğini belirtti. Arda, "Her çocuğun hayalidir A milli takımda forma giymek. Burada giyen abilerim de var. Hepsiyle tecrübeleri hakkında konuşuyoruz. İmkansız diye bir şey yok. Benim de hedeflerim arasında. Alt yaşlarda forma giydim, kaptanlık yaptım. İnşallah nasip olursa, A Milli Takım'da da olur.'' ifadelerini kullandı.
TARAFTARA MESAJI NE?
Taraftara mesajı sorulan genç stoper, "Beni her zaman destekleyeme devam etsinler. Ben onları çok seviyorum Galatasaray'ın bir parçası olarak. Onlara çok teşekkür ediyorum, bütün kupalar onlar için." yanıtını verdi.
Sarı-kırmızılı takımdaki hedefleri ve performansıyla ilgili konuşan Arda, çok iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.
Hedeflerinin beşinci kez üst üste şampiyonluk olduğunu belirten Arda, "Çok iyi bir sezon geçirdik, Şampiyonlar Ligi'nde daha yükseklere çıkabilirdik ama bizim için çok güzel bir başarı oldu. Ligde de şampiyon bitirdik, üst üste dördüncü şampiyonluğumuzdu, bunun için çok mutluyuz. Ama Galatasaray'ın hedefleri bitmez, inşallah seneye beşinci üst üste şampiyonluğumuzu alacağız.'' ifadelerini kullandı.
"HERKESE NASİP OLMAZ"
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı Saint Gilloise ve Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisindeki performansını yorumlayan genç futbolcu, "Kesinlikle çok önemli maçlarda süre buldum, Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe derbisinde bu herkese nasip olmaz. Çok büyük baskılar vardı bu maçlarda, eleştiriler de aldım. Ama ben Galatasaray için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Futbol da eleştiriler her zaman olur. Ama ben yoluma her zaman güvenerek devam edeceğim.'' dedi.
"BURASI ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"
MKE Ankaragücü'nden Galatasaray'a transferinin ani olarak geliştiğini belirten Arda, "Galatasaray'a geldiğimde çok büyük isimler vardı, halen çok büyük isimler var. Hepsi bana çok yakın davrandı. Bana karşı çok samimiydi. Her zaman saha içinde özgürlüğümü artırıyorlardı. Hala da çok destek oluyorlar. Tabii ki gelmeden önce korkularım vardı. Alıştım, alışmaya da devam ediyorum. Burası çok büyük bir camia, burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum.'' diye konuştu.
"HER ÇOCUĞUN HAYALİ"
Galatasaray'da oynamasının çocukluk hayali olduğunu belirten Arda, gelecekte Avrupa'ya transferine de açık kapı bıraktı. Arda Ünyay, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki hedefler bitmez, Galatasaray çok üst düzey bir takım. Galatasaray'da oynamak her çocuğun hayali. Galatasaray'da büyük başarılar elde ettikten sonra, yeni bir sınav benim için güzel de olabilir. Ama Galatasaray'da devam etmek her çocuğun hayalidir.''
OKAN BURUK SÖZLERİ
Sarı-kırmızılıların dört sene üst üste şampiyon hocası Okan Buruk'un her zaman kendisine destek verdiğini belirten Arda, "Okan hoca ilk geldiğimde de bana çok destek oldu. Her zaman bana doğruyu gösterir. Her zaman gençlere çok destek oluyor. İnanılmaz bir iletişimi var zaten bunu herkes biliyor. Taktik bilgisi çok yüksek bir hoca. Bize karşı çok büyük bir emeği var. Onunla çalışmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. dedi.
A MİLLİ TAKIM
Alt yaş gruplarında Milli formayla kaptanlık yaptığını belirten Arda, gelecekte A Milli Takım formasını giymek istediğini belirtti. Arda, "Her çocuğun hayalidir A milli takımda forma giymek. Burada giyen abilerim de var. Hepsiyle tecrübeleri hakkında konuşuyoruz. İmkansız diye bir şey yok. Benim de hedeflerim arasında. Alt yaşlarda forma giydim, kaptanlık yaptım. İnşallah nasip olursa, A Milli Takım'da da olur.'' ifadelerini kullandı.
TARAFTARA MESAJI NE?
Taraftara mesajı sorulan genç stoper, "Beni her zaman destekleyeme devam etsinler. Ben onları çok seviyorum Galatasaray'ın bir parçası olarak. Onlara çok teşekkür ediyorum, bütün kupalar onlar için." yanıtını verdi.