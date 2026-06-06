06 Haziran
Litvanya-Letonya
6-5
06 Haziran
Belçika-Tunus
5-0
06 Haziran
Ermenistan-Kazakistan
1-1
06 Haziran
Kırgızistan-Filistin
17:30
06 Haziran
Etiyopya-Malavi
18:00
06 Haziran
Estonya-Faroe Adaları
0-054'
06 Haziran
Portekiz-Şili
20:45
06 Haziran
Romanya-Galler
20:45
06 Haziran
Arnavutluk-Lüksemburg
21:00
06 Haziran
ABD-Almanya
21:30
06 Haziran
İsviçre-Avustralya
22:00
06 Haziran
İngiltere-Yeni Zelanda
23:00
07 Haziran
Türkiye-Venezuela
01:00
07 Haziran
Brezilya-Mısır
01:00
07 Haziran
Arjantin-Honduras
03:00

Roland Garros kadınlarda şampiyon Mirra Andreeva

Dünya 8 numarası, elemeden gelen Polonyalı Maja Chwalinska'yı beklendiği gibi iki sette 6-3, 6-2'lik skorla rahat geçti.

calendar 06 Haziran 2026 18:36
Fotoğraf: AA
Roland Garros kadınlarda şampiyon Mirra Andreeva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Cumartesi günü Paris'te oynanan Roland-Garros kadınlar finalinde sürpriz yaşanmadı.

Nötr bayrak altında mücadele eden 19 yaşındaki genç Rus Mirra Andreeva, Polonyalı Maja Chwalinska'yı iki sette (6-3, 6-2) mağlup etti.

İkinci turda yalnızca bir set kaybederek kusursuz bir turnuva geçiren Mirra Andreeva, elemelerden gelen ve bu finalin sürpriz ismi olan Maja Chwalinska'nın tuzağına düşmedi.

İlk sette servisinin daha baştan kırılmasına rağmen Polonyalı raket, geri kırarak 3-2 öne geçip maça tutundu. Ancak rüzgarın da etkisiyle zorlanan Maja Chwalinska, adeta rakibini ezen Mirra Andreeva karşısında daha kırılgan gözüktü.

Dünya 8 numarası, karşılaşmayı 6-3, 6-2'yle noktalayarak kariyerinin ilk Roland-Garros zaferini ve ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.