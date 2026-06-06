Roland Garros kadınlarda şampiyon Mirra Andreeva

Cumartesi günü Paris'te oynanan Roland-Garros kadınlar finalinde sürpriz yaşanmadı.



Nötr bayrak altında mücadele eden 19 yaşındaki genç Rus Mirra Andreeva, Polonyalı Maja Chwalinska'yı iki sette (6-3, 6-2) mağlup etti.



İkinci turda yalnızca bir set kaybederek kusursuz bir turnuva geçiren Mirra Andreeva, elemelerden gelen ve bu finalin sürpriz ismi olan Maja Chwalinska'nın tuzağına düşmedi.



İlk sette servisinin daha baştan kırılmasına rağmen Polonyalı raket, geri kırarak 3-2 öne geçip maça tutundu. Ancak rüzgarın da etkisiyle zorlanan Maja Chwalinska, adeta rakibini ezen Mirra Andreeva karşısında daha kırılgan gözüktü.



Dünya 8 numarası, karşılaşmayı 6-3, 6-2'yle noktalayarak kariyerinin ilk Roland-Garros zaferini ve ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.



