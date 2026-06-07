Ali Koç'tan Hakan Safi'ye sürpriz ziyaret

Fenerbahçe'de seçim öncesi eski başkan Ali Koç sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



Seçim sürecinde konuşmayan ve sessiz kalan Ali Koç, cumartesi günü akşam saatlerinde sürpriz bir ziyarette bulundu.



Ali Koç ile Hakan Safi, Kalamış Divan'da yemekte bir araya geldi. İkiliin bu görüşmede samimi şekilde sohbet etmesi gözlerden kaçmadı.



Sosyal medyada Ali Koç'un bu ziyareti, Hakan Safi'ye destek olarak değerlendirildi.



