Kimi Antonelli, Monaco'da pole pozisyonunu kaptı

2026 Monako Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu, 0.043 saniye farkla Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu.



İkinci ve üçüncü sıralara Max Verstappen ve Lewis Hamilton yerleştiler.



Ferrari'den Charles Leclerc 4, Red Bull'dan Isack Hadjar 5'inci sırayı aldı. Antonelli'nin takım arkadaşı George Russell ise 6'ıncı sırayı alabildi.



McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris 7 ve 8'inci sırayı aldı.



Monako Grand Prix'si, pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da gerçekleştirilecek.



