20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Muhammet Demir: "Bu hikaye yarım kalmayacak"

Bursaspor'un kaptanı Muhammet Demir, 2. Lig şampiyonluğu sonrası konuştu.

calendar 20 Nisan 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bursaspor'un kaptanı Muhammet Demir, yeşil-beyazlı camianın son dönemde yaşadığı üst üste iki şampiyonluğun ardından Lig Radyo'ya yaptığı açıklamalarla hem geçmişin izlerini hatırlattı hem de geleceğe dair güçlü mesajlar verdi.

2010'daki tarihi Süper Lig şampiyonluğunda geniş kadroda yer alan deneyimli oyuncu, bugün sahada kaptan olarak verdiği mücadelenin anlamını "aidiyet" kavramıyla özetledi.

"Bu kulübün formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, bir şehrin hayalini taşımaktır." diyen Muhammet Demir, Bursaspor taraftarının fedakarlığına ve sabrına özel bir parantez açtı. Yeşil-beyazlı tribünlerin her şartta takımın arkasında durduğunu vurgulayan tecrübeli golcü, "Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Onlar inandığı sürece bu takımın önünde hiçbir engel duramaz." ifadelerini kullandı.

Son iki sezonda gelen şampiyonlukların tesadüf olmadığını belirten kaptan, kulüp içinde oluşan birlikteliğin altını çizdi. Sahada mücadele eden oyuncuların yanı sıra yönetimden teknik heyete kadar herkesin aynı hedefe odaklandığını söyleyen Demir, "Bursaspor yeniden ayağa kalktıysa bu, herkesin aynı hayale inanması sayesindedir." dedi.

HEDEF SÜPER LİG

Açıklamalarının en dikkat çekici bölümünde ise Süper Lig vurgusu vardı. Bursaspor'un yerinin her zaman zirve olduğunu dile getiren Muhammet Demir, "Bu arma, bu şehir ve bu taraftar en üst seviyeyi hak ediyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Süper Lig hedef değil, olması gereken yer." sözleriyle camiaya net bir vizyon sundu.

Son olarak eğlenmeyi uzatmadan yeni hedefler için yola koyulacaklarını belirten Muhammet Demir, "Kısa süre içinde gelecek sezon için çalışmaya başlayacağız. Ben Süper Lig'den 3. Lig'e değil evime geldim. Duygusal bir karardı ama bunu yapmam gerekti. İki şampiyonluk yaşadık şimdi sırada 1. Lig kupası var. Ait olduğumuz yere döneceğiz. Bu hikaye yarım kalmayacak" dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
