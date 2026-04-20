Ibrahima Konate: "Liverpool'da kalmaya yakınım"

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğunu söyledi.

calendar 20 Nisan 2026 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ibrahima Konate: 'Liverpool'da kalmaya yakınım'
Liverpool forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ibrahima Konate, geleceğiyle ilgili konuştu.

Fransız savunma oyuncusu, Liverpool ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.

Ibrahima Konate, "İnsanlar çok şey söyledi ama uzun süredir kulüple görüşüyoruz ve bir anlaşmaya çok yaklaştık." dedi.

Sözlerine devam eden Konate, "Bence herkes bunun mümkün olduğunca uzun sürmesini diledi ama işler yolunda gidiyor. Kesinlikle gelecek sezon Liverpool'da olma ihtimalim çok yüksek. Bu her zaman istediğim bir şeydi." diye konuştu.

26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Sözleşme konusunu çözmeyi bekliyorum. Her şey halledildiğinde Richard Hughes'a (Liverpool Sportif Direktörü) eylül ve kasım aylarında ona ne söylediğimi sormalısınız, o da herkesi susturacak bir şey söyleyecektir." dedi.

2021 yılından bu yana Liverpool forması giyen Konate, İngiliz ekibinde 178 maça çıktı. Konate, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
