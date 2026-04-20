Ibrahima Konate: 'Liverpool'da kalmaya yakınım'

Liverpool forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ibrahima Konate, geleceğiyle ilgili konuştu.



Fransız savunma oyuncusu, Liverpool ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.



Ibrahima Konate, "İnsanlar çok şey söyledi ama uzun süredir kulüple görüşüyoruz ve bir anlaşmaya çok yaklaştık." dedi.



Sözlerine devam eden Konate, "Bence herkes bunun mümkün olduğunca uzun sürmesini diledi ama işler yolunda gidiyor. Kesinlikle gelecek sezon Liverpool'da olma ihtimalim çok yüksek. Bu her zaman istediğim bir şeydi." diye konuştu.



26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Sözleşme konusunu çözmeyi bekliyorum. Her şey halledildiğinde Richard Hughes'a (Liverpool Sportif Direktörü) eylül ve kasım aylarında ona ne söylediğimi sormalısınız, o da herkesi susturacak bir şey söyleyecektir." dedi.



2021 yılından bu yana Liverpool forması giyen Konate, İngiliz ekibinde 178 maça çıktı. Konate, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 7 gol attı ve 4 asist yaptı.



