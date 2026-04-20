20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Juventus, Muani'den vazgeçmiyor!

Juventus, Fransız yıldız Randal Kolo Muani'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

calendar 20 Nisan 2026 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Randal Kolo Muani, yeni sezonda yeniden Juventus forması giyebilir.

Paris Saint-Germain'den yaz transfer döneminde Tottenham'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun sona ermesiyle birlikte Fransız ekibine geri dönecek.

JUVENTUS YİNE DEVREDE

Calciomercato'da yer alan habere göre, geçen sezon Fransız yıldızı kiralık olarak kadrosuna katan Juventus, Muani'yi yeniden istiyor.

BONSERVİS 60 MİLYON EURO

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin istediği Randal Kolo Muani için ilk adımları attı. Muani de daha önce formasını giydiği İtalyan ekibine geri dönmeye sıcak bakıyor.

Paris Saint-Germain, Fransız futbolcunun bonservisini 60 milyon euro olarak belirledi. Randal Kolo Muani'den yeşil ışık alan Juventus ise bu bonservisi düşürmek istiyor.

TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham'da bu sezon 36 maçta süre bulan Randal Kolo Muani, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
