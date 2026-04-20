20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Alvaro Arbeloa: "Geleceğim için endişe etmiyorum"

Real Madrid'de geleceği tartışılan Alvaro Arbeloa, bu konuda endişesi olmadığını dile getirdi.

calendar 20 Nisan 2026 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, ligde Alaves ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan Arbeloa, bu konuda endişesi olmadığını söyledi.

Arbeloa, "Geleceğim kulübe bağlı. Sürekli iletişim halindeyiz ve kulüple harika bir ilişkim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Geleceği konusunda kararın kulübe ait olduğunu vurgulayan Alvaro Arbeloa, "Bu benim kararım değil, kulübün kararı. Her zaman söylediğim gibi, endişem geleceğim değil. Odak noktam önümüzdeki 7 maç." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde Bayern Münih karşısında veda eden Real Madrid, ligde ise lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde bulunuyor.

Real Madrid, sezon ortasında teknik direktör Xabi Alonso yerine Alvaro Arbeloa'yı göreve getirmişti. İspanyol devinde sezon sonunda Arbeloa ile de yolların ayrılması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.