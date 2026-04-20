Alvaro Arbeloa: 'Geleceğim için endişe etmiyorum'

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, ligde Alaves ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.



Alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan Arbeloa, bu konuda endişesi olmadığını söyledi.



Arbeloa, "Geleceğim kulübe bağlı. Sürekli iletişim halindeyiz ve kulüple harika bir ilişkim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.



Geleceği konusunda kararın kulübe ait olduğunu vurgulayan Alvaro Arbeloa, "Bu benim kararım değil, kulübün kararı. Her zaman söylediğim gibi, endişem geleceğim değil. Odak noktam önümüzdeki 7 maç." dedi.



Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde Bayern Münih karşısında veda eden Real Madrid, ligde ise lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde bulunuyor.



Real Madrid, sezon ortasında teknik direktör Xabi Alonso yerine Alvaro Arbeloa'yı göreve getirmişti. İspanyol devinde sezon sonunda Arbeloa ile de yolların ayrılması bekleniyor.



