20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Ayça Aykaç: ''Final serisinin zor olacağını biliyorduk''

Vakıfbank'ın tecrübeli voleybolcusu Ayça Aykaç, "Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Sezonun tamamı gerçekten çok güzel geçti. 1 veya 2 mağlubiyetimiz vardı. Final serisinin zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Ama serinin sonunda kupayla ayrılıyoruz" dedi.

calendar 20 Nisan 2026 13:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'yle geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından VakıfBank'ın 30 yaşındaki voleybolcusu Ayça Aykaç, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı serinin sonunda kupayla ayrıldıklarını aktaran Ayça Aykaç, "Çok mutluyuz. Çok uzun bir seri oldu, 5 maça uzadı. Fiziksel ve mental olarak gerçekten çok zordu. Ama iyi üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Sezonun tamamı gerçekten çok güzel geçti. 1 veya 2 mağlubiyetimiz vardı. Final serisinin zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Ama serinin sonunda kupayla ayrılıyoruz" sözlerini sarf etti.

''TAKIM OLARAK İYİ BİR SON YAKALADIK''

Sezonun sonunu güzel bir sonla getirdiklerini belirten Ayça, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Sezon sonuna doğru takım olarak iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Çünkü bu bir takım oyunu. Onlar blokta ne kadar iyi iş yaparsa ben de arkada o kadar iyi iş yapıyorum. Takım olarak güzel bir son yakaladık diyelim" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'una en iyi şekilde çalışacaklarını dile getiren 30 yaşındaki voleybolcu," Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zamanki gibi. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

''EVİMİZDE OYNAMANIN AVANTAJINI KULLANDIK''

Ayça Aykaç sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Evimizde oynamanın avantajını kullandık diyebilirim. Taraftarımız bizi destekledi. Sürekli seslerini duyduk. Desteklemeye geldikleri için teşekkür ediyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.