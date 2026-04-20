20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Trabzonspor'un son dakika yarası

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Başakşehir ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak liderlik yarışında önemli puanlar bıraktı.

calendar 20 Nisan 2026 11:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Bordo mavililer, üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışında yara aldı.

İÇ SAHADA EN DÜŞÜK ŞUT PERFORMANSLARINDAN BİRİ

Trabzonspor, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz ekibi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Bordo-mavililer, daha önce yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını ise değerlendiremedi.

90+'DA GELEN YIKIM

Karşılaşmada uzun süre önde götürdüğü skoru koruyamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle sarsıldı. RAMS Başakşehir FK forması giyen Davie Selke, 90+2'nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.

İLK YARIDA OYUN ONANA'DA ŞEKİLLENDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'da topa en fazla temas eden isim 28 buluşmayla kaleci Andre Onana oldu. Hücum hattında ise Paul Onuachu 12, Felipe Augusto 10 kez topla buluştu. Bu veriler, bordo mavililerin ilk yarıda oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı ve üretkenliği sağlayamadığını ortaya koydu.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
