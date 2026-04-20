Potada kritik maç: Galatasaray - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta önemli bir maçla kapanıyor.



Ligin 27. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.



LİGDE NE YAPTILAR?



Galatasaray, ligde oynadığı 25 maçta 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes ise 26 haftada 16 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.



