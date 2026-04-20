20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Derya Cebecioğlu: ''Bu şekilde veda ettiğim için gururluyum''

Vakıfbank forması giyen Derya Cebecioğlu, "Sahada inanılmaz inanmış bir VakıfBank vardı. Bu 5 maçlık Fenerbahçe serisinin en zor maçlarından birisini oynadık. Aslında tamam veya devam maçıydı. Bu sahada bu formayla oynadığım son maçımdı. Bu şekilde veda ettiğim, taçlandırdığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

calendar 20 Nisan 2026 12:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'yle geçerek şampiyon oldu. Maçın ardından VakıfBank forması giyen Derya Cebecioğlu, açıklamalarda bulundu.

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Cebecioğlu, "Çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarımın emeğine ve yüreğine sağlık. Sahada inanılmaz inanmış bir VakıfBank vardı. Bu 5 maçlık Fenerbahçe serisinin en zor maçlarından birisini oynadık. Aslında tamam veya devam maçıydı. Bu sahada bu formayla oynadığım son maçımdı. Bu şekilde veda ettiğim, taçlandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. Sezonun tamamı tabii ki de zor geçti" ifadelerini kullandı.

''HASRET KALDIĞIMIZ KUPAYI İSTANBUL'DA TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE KALDIRMAK İSTİYORUZ''

İstanbul'da düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'unda taraftarlarıyla birlikte kupayı kaldırmak istediklerinin altını çizen Derya, "Uzun süredir hasret kaldığımız Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşmak istiyoruz. Öncelikle bugünün tadını çıkarmamız gerekiyor. Ondan sonra 2 günlük dinlenme süremiz var. Ondan sonra hasret kaldığımız kupayı İstanbul'da taraftarımızla birlikte kaldırmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

''BURADA İLK 6 OYNAMAK, KUPALAR KAZANMAK EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİR TANESİYDİ''

Derya Cebecioğlu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"VakıfBank taraftarı benim için çok özel, yeri çok ayrı. Küçüklüğümden beri burada ilk 6 oynamak, kupalar kazanmak en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bunu bu şekilde başardığım için çok mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımızı çok seviyorum. Hep bizimle olsunlar. Onları öpüyorum."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.