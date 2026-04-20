20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Barcelona'da 100 milyon euro'luk Julian Alvarez planı!

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Barcelona, santrfor transferi için Arjantinli Julian Alvarez'i renklerine bağlamak istiyor.

calendar 20 Nisan 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Barcelona'da 100 milyon euro'luk Julian Alvarez planı!
Barcelona, bu yaz transfer döneminde stoper ve forvet pozisyonlarına takviye yapmayı hedefliyor. Hansi Flick'in listesinde bu iki poziyon için en önemli adaylar Julian Alvarez ve Alessandro Bastoni olarak ön plana çıkıyor. 

Atletico Madrid'in satmaya kesinlikle niyetinin olmadığı Alvarez konusunda zor bir transfer süreci Katalan ekibini bekliyor. Ancak Julian Alvarez, gelecek sezon Camp Nou'da oynamaya sıcak bakıyor.

BARÇA'NIN HAZIRLIĞI: 100 MİLYON EURO!

Arsenal ve Paris Saint-Germain de bu yaz Alvarez'i kadrosuna katmakla ilgileniyor ancak Arjantinli golcünün Atletico Madrid'den ayrılması durumunda önceliği Barcelona'ya katılmak olacak. Bununla birlikte Katalanların bu transfer için 100 milyon Euro'luk bir bütçe belirlemiş olması, Atletico Madrid'in muhtemelen onu Manchester City'den transfer ederken ödediği 95 milyon Euro'dan çok daha fazlasını isteyecek olması göz önüne alındığında, zorlu bir transfer süreci yaşanacağı anlamına geliyor.

BASTONİ BARÇA'YA GEÇMEYE HAZIR

İtalyan stoper Bastoni, Inter'in talep ettiği fiyatı düşürmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya hazır olsa da, sportif direktör Deco, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick yeşil ışık yakana kadar İtalyan defans oyuncusu için daha fazla adım atmaktan çekiniyor. İkili arasında önümüzdeki hafta bir toplantı planlanıyor. Yeşil ışık yakıldığında, anlaşmanın gerçekleşmesi için daha fazla çalışma yapılacak.

Barcelona cephesinde, Inter'in değerli stoperini satmaya açık olması nedeniyle Bastoni transferinin gerçekleşebileceği konusunda iyimserlik hakim. Katalanların son haftalarda yaptığı açılış teklifi kabul görmemiş olsa da, önümüzdeki aylarda Inter ile bir aşamada anlaşmaya varılacağı umuluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
