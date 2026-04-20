Bucks, yeni başantrenör arayışında geniş kapsamlı bir süreç yürütecek

Milwaukee Bucks, sezon sonunda Doc Rivers ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir başantrenör arayışına girmiş durumda.



2018 yılından bu yana ilk kez kulüp genel menajeri Jon Horst, kapsamlı ve rekabetçi bir koç arama sürecine liderlik edecek. Son iki başantrenör tercihi ise kulüp açısından daha önceden belirlenmiş isimler olmuştu. Adrian Griffin'in, Giannis Antetokounmpo'nun tercih ettiği aday olduğu belirtilirken, Griffin'in görevden alınmasının ardından Rivers, tek seçenek olarak değerlendirilmişti.



Eski başantrenörler ve Bucks geçmişi bulunan Taylor Jenkins ile Darvin Ham isimleri de adaylar arasında gösteriliyor. Ancak Horst'un çok daha geniş bir aday havuzunu değerlendirmesi bekleniyor.



Öte yandan Horst'un önündeki en büyük zorluklardan biri, takım kadrosunun gelecek sezon nasıl şekilleneceğinin belirsiz olması nedeniyle potansiyel adaylara bu görevi cazip hale getirmek olacak.



Jenkins'in ayrıca Washington Wizards ve Orlando Magic ile de adı anılıyor. Wizards cephesi, mevcut koç Brian Keefe ile devam etmeyi planladıklarını açıklarken, Magic tarafında Jamahl Mosley'nin durumu takımın playoff performansına bağlı olarak netlik kazanacak.



Magic, Cuma günü Charlotte Hornets'ı mağlup ederek Doğu Konferansı playofflarına sekizinci sıradan katılma hakkı elde etti ve ilk turda Pistons ile eşleşti.



