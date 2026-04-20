20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Bucks, yeni başantrenör arayışında geniş kapsamlı bir süreç yürütecek

Milwaukee Bucks, sezon sonunda Doc Rivers ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir başantrenör arayışına girmiş durumda.

2018 yılından bu yana ilk kez kulüp genel menajeri Jon Horst, kapsamlı ve rekabetçi bir koç arama sürecine liderlik edecek. Son iki başantrenör tercihi ise kulüp açısından daha önceden belirlenmiş isimler olmuştu. Adrian Griffin'in, Giannis Antetokounmpo'nun tercih ettiği aday olduğu belirtilirken, Griffin'in görevden alınmasının ardından Rivers, tek seçenek olarak değerlendirilmişti.

Eski başantrenörler ve Bucks geçmişi bulunan Taylor Jenkins ile Darvin Ham isimleri de adaylar arasında gösteriliyor. Ancak Horst'un çok daha geniş bir aday havuzunu değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Horst'un önündeki en büyük zorluklardan biri, takım kadrosunun gelecek sezon nasıl şekilleneceğinin belirsiz olması nedeniyle potansiyel adaylara bu görevi cazip hale getirmek olacak.

Jenkins'in ayrıca Washington Wizards ve Orlando Magic ile de adı anılıyor. Wizards cephesi, mevcut koç Brian Keefe ile devam etmeyi planladıklarını açıklarken, Magic tarafında Jamahl Mosley'nin durumu takımın playoff performansına bağlı olarak netlik kazanacak.

Magic, Cuma günü Charlotte Hornets'ı mağlup ederek Doğu Konferansı playofflarına sekizinci sıradan katılma hakkı elde etti ve ilk turda Pistons ile eşleşti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
