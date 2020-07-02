eSüper Lig'de Fenerbahçe şampiyon oldu

eSüper Lig'de Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Türk Telekom sponsorluğunda, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonu'nun (TESFED) katkılarıyla orgarize ediler ligde play-off müsabakaları TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Play-off'ta Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor takımları mücadele etti.

Kaybedenler Yarı Finali'nde Emre Küçükhüseyin'in temsil ettiği Trabzonspor, Mümin Berk Turan'ın formasını giydiği Göztepe'yi 9-4 mağlup ederek Kaybedenler Finali'ne adını yazdırdı.

Kazananlar Finali'nde İsmail Can Yerinde'nin formasını giydiği Fenerbahçe, Mert Altıntop'un temsil ettiği Beşiktaş'ı 12-11 ile geçerek Büyük Final'e yükseldi.

Kaybedenler Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 11-5 yenerek Büyük Final'e yükselen ikinci takım oldu.

Büyük Final'de Fenerbahçe, siyah-beyazlı takıma 8-4 üstünlük sağlayarak eSüper Ligi'nin 2025-26 sezonu şampiyonluğunu elde etti.

 
 
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

