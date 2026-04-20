20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Manisa Basket'in düşme tehlikesi sürüyor

Son olarak Aliağa Petkimspor'a mağlup olan Manisa Basket, küme düşme riskini hala taşıyor.

calendar 20 Nisan 2026 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 12:43
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 100-87 mağlup olan Glint Manisa Basket henüz ligde kalmayı garantileyemedi. Manisa ekibi son 4 maçın 3'ünü kaybederken alt sıralardaki Karşıyaka ve Bursaspor gibi ekiplerin bu periyotta kritik galibiyetler almasıyla ligde kalma barajı yükseldi.

Son 3 haftaya 9 galibiyetle düşme potasındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde giren Manisa ekibi kalan maçlarda güçlü rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray (D) ve Türk Telekom'la karşılaşacak.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.