PSG'den Marquinhos'a ayrılık izni!

Paris Saint-Germain, Brezilyalı stoperi Marquinhos'a ayrılık iznini verdi.



L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG, Marquinhos'un yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi durumunda 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığına karşı çıkmayacak.



Marquinhos, geçen sezon da Paris Saint-Germain'deki geleceği konusunda bir süre karar verme dönemini girmiş ve Fransız ekibinde devam etme kararı almıştı.



PSG, Brezilyalı savunma oyuncusunun ayrılık ihtimaline karşılık alternatif çalışmalarına da başladı.



Paris Saint-Germain ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Marquinhos, bu sezon 26 maçta 2 kez ağları havalandırdı.



