20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

PSG'den Marquinhos'a ayrılık izni!

PSG, Marquinhos'un takımdan ayrılmak istemesi durumunda Brezilyalı savunma oyuncusuna izin verecek.

calendar 20 Nisan 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain, Brezilyalı stoperi Marquinhos'a ayrılık iznini verdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG, Marquinhos'un yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi durumunda 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığına karşı çıkmayacak.

Marquinhos, geçen sezon da Paris Saint-Germain'deki geleceği konusunda bir süre karar verme dönemini girmiş ve Fransız ekibinde devam etme kararı almıştı.

PSG, Brezilyalı savunma oyuncusunun ayrılık ihtimaline karşılık alternatif çalışmalarına da başladı.

Paris Saint-Germain ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Marquinhos, bu sezon 26 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
