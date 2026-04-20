İzmir ekibi Altınordu'da kurtuluş sevinci

TFF 2. Lig'de son virajda kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da büyük bir sevinç hakim.

20 Nisan 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir ekibi Altınordu'da kurtuluş sevinci
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun büyük bölümünde düşme hattında yer alan Altınordu, son haftalarda yakaladığı çıkışla 8 puanlık farkı kapatıp bitime 1 maç kala kümede kalışını ilan etmenin sevincini yaşıyor.

Teknik direktör Yusuf Şimşek göreve geldikten sonra art arda galibiyetler almaya başlayan kırmızı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 yenip kurtuluşunu ilan etti. Son 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 19 puan toplayan İzmir temsilcisi 34 puana ulaşıp, evinde İnegölspor'la oynayacağı sezonun son maçı öncesi lige tutundu.

Ligde evinde Karacabey Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Beykoz Anadolu Spor son haftaya 30 puanla girerek küme düşen 4'üncü takım oldu. Grupta 34 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu son sınavında play-off iddiasını kaybeden İnegölspor'u konuk edecek.

İzmir ekibi kendisi gibi 34 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Erbaaspor'u geride bırakmak için mücadele verecek. Geçen sezon play-off oynadığı ligde bu sezon son dönemeçte kümede kalmayı başaran Altınordu, Kepez zaferinin ardından büyük sevinç yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
