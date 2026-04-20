20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Kupası'nın basın lansmanı yapıldı

calendar 20 Nisan 2026 14:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale'nin çok önemli tarihi ve coğrafi bir özelliğe sahip olduğunu, bu coğrafyadan en iyi şekilde istifade etmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin su ve deniz ile ilgili faaliyetlerini çok yönlü olarak artırması gerektiğine inandıklarını ifade eden Toraman, "Bunu turizm amaçlı, tarımsal üretim amaçlı, savunma amaçlı pek çok başlık altında sayabiliriz ama bunlara ilave edilebilecek önemli bir başlık da sportif faaliyetler. Su üstünde yapılan sportif faaliyetlerin sayısının ve katılımın artırılması önemli bir hedef." diye konuştu.

Toraman, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın bir etabının Çanakkale Boğazı'nda geçildiğini hatırlatarak, bu sene de devam etmesinin çok önemli bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Burada yapılacak etkinliğin aynı zamanda tarihe saygı etkinliği olduğunu belirten Toraman, "Dolayısıyla Çanakkale etabının diğer etaplardan daha özel anlamı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın geçen yıl kentte büyük beğeni topladığını söyledi.

Yarışlarda Çanakkale etabının, Çanakkale Boğazı'nda yapılacağını ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan kayıtlara baktığımızda Çanakkale'ye olan teveccühün arttığını görmek bizleri daha da mutlu etmekte. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 7'ncisi düzenleniyor fakat Çanakkale etabı 2'nci kez düzenlenecek. 23 Nisan'da İstanbul'dan yola çıkacak yatlar, 25 Nisan'da Çanakkale'de olacak ve akşamında ödül törenini yapacağız."

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ise yarış için kayıtların devam ettiğini, 23 Nisan'da 7 farklı ülkeden 25 ekibin 140 deniz millik bu rotayı yarışarak Çanakkale'ye geleceğini söyledi.

Geceli-gündüzlü yapılacak açık deniz yarışına katılacak yelkencilerin, 25 Nisan'da şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu gerçekleştireceğini ve Çanakkale Boğazı'nda bir yarış icra edileceğini belirten Yemlihaoğlu, "Bu, sportif faaliyet olmasının yanı sıra gençlerimizin spor vesilesiyle yüksek ruh, yüksek karakter bilincini Çanakkale ruhu ile birleştirmeyi amaçlayan bir şampiyona." dedi.

Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
IAB
