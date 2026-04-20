20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Bursaspor'un yaşamadığı şampiyonluk kalmadı

TFF 2. Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyon olan Bursaspor, Türkiye'de profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek kulüp oldu.

20 Nisan 2026 11:36
Haber: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2. Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyonluk yaşayan ilk ekip ünvanını elde etti.

Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor'un 1963 yılında birleşerek kurduğu, beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan alan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, adeta küllerinden doğuyor.

Süper Lig'de 2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlılar, mali sıkıntıların ardından 2018-2019 sezonunda küme düştü.

Bursa temsilcisi, kötü sürecin ardından gidişatı durduramayarak 3. Lig'e kadar geriledi.

ENES ÇELİK YÖNETİMİ BAŞARIYI GETİRDİ

Bursaspor'un mali ve sportif başarısızlıklar, yönetimde istikrarırn sağlanamamasına da neden oldu.

Son olarak Enes Çelik'in başkanlığında maddi bağış kampanyalarıyla taraftarı da arkasına alan yönetim, uzun süre kapalı kalan transfer tahtasını açtı.

MADDİ DESTEK YOLU AÇTI

Bursaspor, yapılan transferlerle 3. Lig'i en yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede bitirdi.

Kadrosunu 2. Lig'de de güçlendirmeye devam eden yeşil-beyazlılar, şampiyonluğun en büyük adayı olarak sezona başladı.

Taraftar desteği ve yakalanan havayla Bursa temsilcisi, 2. Lig'de de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

PROFESYONEL LİGLERİN TAMAMINDA ŞAMPİYON OLDULAR

Bursaspor, bu süreçte profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanını da aldı

Türk futbolunun zirvesi Süper Lig'de de şampiyon olan Anadolu'nun köklü kulübü, en düşük lig olan 3. Lig'de de kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Yeşil-beyazlılar, 1966-1967 ve 2005-2006 sezonlarında da 1. Lig'i şampiyon tamamladı.

İÇ SAHA KAPALI GİŞE

Bursaspor'un bu süreçteki en dikkati çeken özelliği, taraftarın iç saha maçlarına gösterdiği ilgi oldu.

Alt liglerde mücadele etmesine rağmen Bursa'daki maçların neredeyse tamamı 40 bini aşkın taraftar desteğiyle oynandı.

Bursaspor'un dün oynanan ve 2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor maçını ise 45 bin 450 taraftar izledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.