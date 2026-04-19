Bayern Münih eze eze şampiyon!

Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih ile Vfb Stuttgart karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mcüadeleyi 4-2'lik skorla Bayern Münih kazandı.Konuk ekip Stuttgart, 21. dakikada Chris Fuhrich ile öne geçti.Bayern Münih, 31. dakikada Raphael Guerreira, 33. dakikada Nicolas Jackson ve 37. dakikada Alphonso Davies ile 6 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza attı.Harry Kane, 52. dakikada farkı 3'e yükseltti.Chema Andres, 89. dakikada maçın skorunu belirledi.Bayern Münih, bitime 4 hafta kala üst üste 2, toplamda ise 35. Bundesliga şampiyonluğunu kazandı.Alman devi, son 10 sezonda 9. kez şampiyonluğunu ilan etti.Bavyera ekibi, ligde 109 gole ulaştı ve bir sezonda en çok gol atan takım rekorunu geliştirmeye devam etti.Bayern Münih, ayrıca bu sezon tüm resmi maçlarda 161 gol atarak kulüp tarihinin en golcü sezonuna ulaştı.