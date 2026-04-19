Mustafa Denizli'den Galatasaray maçı sonrası şampiyonluk yorumu

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Mustafa Denizli, Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı HT Spor'da yorumladı.
Galatasaray'ın oyunun son bölümünü sıkıntılı geçirdiğini ifade eden Mustafa Denizli, "Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra Galatasaray'ın kampında pozitif bir hava esmiştir ancak Galatasaray da çok rahat değildi. Oyunun son bölümünde Gençlerbirliği'nin daha fazla atak yaptığı bir görüntü oluştu. Futbolun en tehlikeli skorlarından biri 2-0'dır. 2-0'lık sonuçlar ne 1-0'a ne de 3-0'a benzer. Bir gol atarsanız maçı bitirirsiniz, bir gol yerseniz rakibin umutlarını yeşertir, sizde de panik başlar" dedi.
MUSTAFA DENİZLİ'DEN ŞAMPİYONLUK YARIŞI YORUMU
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Mustafa Denizli, "Bir tanesi şampiyonluğu öbürü ligde kalmayı kovalıyor. Süper Lig öyle bir lig ki şu anda şartların önemli bir bölümü Galatasaray'ın lehine gözükse dahi lig bitti diyemeyiz. Fenerbahçe maçı anormal bir golle sonuçlanmasaydı bugün arada 2 puanlık bir fark olacaktı. O gol olmasaydı ve Fenerbahçe de Galatasaray'ı yenseydi 1 puanla lider olacaktı. Bu şartlarda tablo tamamen değişebilirdi." şeklinde konuştu.
