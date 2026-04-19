Beşiktaş'ta Gedson Fernandes planı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Gedson Fernandes'in geri dönüş ihtimali doğdu.



Portekizli orta saha, 2025 yazında 20 milyon euro bedelle Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon için Gedson'u çok istemesi üzerine Rus ekibiyle temaslar başladı.



Moskova'da yıllık 4 milyon avro kazanan Gedson'un kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer almaması sebebiyle Spartak Moskova'ya gittiği için pişman olan Gedson da Beşiktaş'a dönmeyi istiyor.



GARANTİ TRANSFER



Siyah beyazlı yönetim, Gedson'un hem mutsuz olması hem de Beşiktaş'a dönmek istemesi sebebiyle avantajlı durumda. Rus kulübünün bu transfer için tek bir şartı var; yıllık ücretin karşılanması. Oyuncular arasındaki maaş bütçesini dengelemek isteyen yönetim, yıllık ücretin belli bir bölümünü karşılama teklifinde bulunacak. İstanbul'a dönerse uyum problemi yaşamayacak olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova'ya transfer olmadan önce Beşiktaş'tan sezon başına 1,7 milyon euro kazanıyordu.



8 GOLE KATKI



Beşiktaş'ın 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında S. Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes Rus ekibinde 27 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.







