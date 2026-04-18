Haber Tarihi: 18 Nisan 2026 13:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 13:30

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Nisan 2026

Bugün (18 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 18 Nisan maç takvimi

18 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Nisan Cumartesi günün maçları listesi...
Süper Lig

14:30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor (beIN Sports 1)

17:00 Kocaelispor-Göztepe (beIN Sports 1)

20:00 Gençlerbirliği-Galatasaray (beIN Sports 1)


1. Lig

13:30 Hatayspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Brentford-Fulham (beIN Sports 3)

17:00 Newcastle United-Bournemouth (beIN Sports 3)

17:00 Leeds United-Wolverhampton (beIN Sports 2)

19:30 Tottenham-Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

22:00 Chelsea-Manchester United (beIN Sports 3)

İtalya - Serie A

16:00 Udinese-Parma (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

19:00 Napoli-Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

21:45 Roma-Atalanta (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

18:00 Lorient-Marsilya (beIN Sports 4)

20:00 Angers-Le Havre (beIN Sports 4)

22:05 Lille-Nice (beIN Sports 4)

 Reklam 
