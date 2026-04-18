Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 18 Nisan 2026

Süper Lig

14:30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor (beIN Sports 1)

17:00 Kocaelispor-Göztepe (beIN Sports 1)

20:00 Gençlerbirliği-Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Hatayspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Brentford-Fulham (beIN Sports 3)

17:00 Newcastle United-Bournemouth (beIN Sports 3)

17:00 Leeds United-Wolverhampton (beIN Sports 2)

19:30 Tottenham-Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)

22:00 Chelsea-Manchester United (beIN Sports 3)

İtalya - Serie A

16:00 Udinese-Parma (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

19:00 Napoli-Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

21:45 Roma-Atalanta (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

18:00 Lorient-Marsilya (beIN Sports 4)

20:00 Angers-Le Havre (beIN Sports 4)

22:05 Lille-Nice (beIN Sports 4)

İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 18 Nisan Cumartesi günün maçları listesi...18 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 18 Nisan maç takvimi