18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-064'
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-122'
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü, mağlubiyetle başladı

Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta'nın çalıştırdığı Union Berlin, sahasında 13 haftadır kazanamayan Wolfsburg'a 2-1 mağlup oldu.

18 Nisan 2026 18:18 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Wolfsburg 2-1'lik skorla kazandı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Patrick Wimmer, 46. dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti.

Union Berlin'in tek golü 86. dakikada Oliver Burke'den geldi.

KADIN TEKNİK DİREKTÖRLE İLK MAÇ

Bundesliga'nın ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta ile ilk maçına çıkan Union Berlin, 32 puanda kaldı.

WOLFSBURG 13 HAFTA SONRA KAZANDI

Küme düşme hattındaki Wolfsburg, 13 hafta sonra kazandı ve 24 puana yükselerek umutlarını korudu.

BUNDESLIGA'DA GELECEK HAFTA

Union Berlin, gelecek hafta RB Leipzig'e konuk olacak. Wolfsburg ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.