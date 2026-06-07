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İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! Fransız kulübüne ortaklık

Galatasaray'ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, bir yatırım grubunun öncülüğünde Fransız kulübü Montpellier'in önemli hissedarlarından biri olmaya hazırlanarak yatırım portföyünü futbola taşıyor.

calendar 07 Haziran 2026 19:40
İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! Fransız kulübüne ortaklık
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Galatasaray'ın yıldızlarından İlkay Gündoğan yatırım portföyünü genişletiyor.

Daha önce memleketinde alışveriş merkezi yaptıran 35 yaşındaki oyuncu bu kez kulüp hissedarı olacak.

L'equipe gazetesinin haberine göre İlkay Gündoğan, bir yatırım şirketinin öncülük ettiği projede Montpellier kulübünün önemli hissedarlarından biri olacak.

İlkay'ın yanı sıra eski Arsenal'lı futbolcu Daniel Karbassiyoon da projenin kilit isimlerinden olacak.

Haberde anlaşmanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.

KARİYERİ

Borussia Dortmund (2011-2016), Manchester City (2016-2023 ve 2024-2025) ve FC Barcelona (2023-2024) takımlarında oynayan 35 yaşındaki İlkay Gündogan geçen yaz transfer olduğu Galatasaray'da sezonu 38 maçta 2 gol, 5 asistle tamamlamıştı.



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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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