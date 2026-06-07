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Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması

Aziz Yıldırım'ın futbol yapılanmasındaki en önemli isimlerden biri olan Oğuz Çetin, "Aykut Kocaman teknik direktör olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

calendar 07 Haziran 2026 22:53
Haber: Sporx.com
Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından gözler yeni yönetimin futbol yapılanmasına çevrildi.

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde "futbol aklım" olarak tanıttığı Oğuz Çetin, Sky Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE LİDER LAZIMDI"

Uzun yıllardır sarı-lacivertli kulübün güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Çetin, "Uzun yıllardır Fenerbahçe'ye bir lider lazımdı. Bu lider de Aziz Yıldırım. Başkanlığa seçildi. Henüz görevimiz resmileşmedi. Bu Fenerbahçe için milattır. Birlik ve beraberlik içerisinde 1 yıl içinde şampiyon olmak için organize olacaktır. En kısa sürede bu organizasyon ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

Teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın adının gündeme gelmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Çetin, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

"Aykut Kocaman teknik direktör olacak mı?" sorusuna Çetin, "Henüz görevimiz resmileşmedi. Fenerbahçe'ye hizmet etmeye her zaman hazırız. Bugün de o duygularla buradaydım. Bundan sonra da böyle olacak" cevabını verdi.

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