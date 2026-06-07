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Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman kararı bekleniyor!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

calendar 07 Haziran 2026 23:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman kararı bekleniyor!
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Sarı-lacivertli kulüpte yeniden başkanlık görevine gelen Aziz Yıldırım'ın, kısa süre içerisinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kritik toplantıda teknik direktör konusu masaya yatırılacak.

Bir yıllık bir süreç için göreve geldiklerini ve hedeflerinin doğrudan şampiyonluk olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım'ın, yabancı teknik direktör tercihinde oluşabilecek transfer talepleri ve olası fikir ayrılıkları nedeniyle risk almak istemediği öğrenildi.

Önümüzdeki hafta içerisinde yapılması planlanan toplantıda, Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmenin detayları da değerlendirilecek. Yapılacak görüşmelerin ardından yönetimin, takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesinin en doğru tercih olduğu yönünde karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan 61 yaşındaki teknik adamın da uzun süredir Fenerbahçe'nin mevcut yapısı ve yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalar yaptığı, olası bir göreve dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

KOCAMAN'IN YARDIMCISI DIRK KUYT

Aykut Kocaman'ın yardımcılığını ise Dirk Kuyt'ın yapması bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL'İ İKNA ÇABALARI

Aziz Yıldırım ve yöneticileri, Volkan Demirel'i teknik heyet içerisine dahil etmek için ikna çabalarını sürdürüyor. 

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