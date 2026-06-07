Feyenoord'da Van Persie ile ayrılık kararı

Hollanda Eredivisie'de sezonu şampiyon PSV'nin ardından 65 puanla ikinci sırada tamamlayan Feyenoord'da ayrılık kararı alındı.



ESPN'in haberine göre; Feyenoord, ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi biletine rağmen performansını yetersiz bulduğu Teknik Direktör Robin van Persie'nin görevine son verdi.



Persie, takımını ikinci sıraya taşıyarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandırdı.



Van Persie, takımını Devler Ligi'ne taşımasına rağmen, sezon boyunca kendisine yönelik eleştiriler genellikle sert oldu.



Avrupa Ligi'nde hayal kırıcı bir performans sergileyen Feyenoord, diğer Hollanda takımları Go Ahead Eagles ve FC Utrecht gibi, grup aşamasında elendi.











