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SON DAKİKA | Hakan Safi'den oy vermeyenlere gönderme

Fenerbahçe'de ilk sonuçlara göre seçimi kaybeden Haksan Safi konuştu.

calendar 07 Haziran 2026 21:27
SON DAKİKA | Hakan Safi'den oy vermeyenlere gönderme
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Fenerbahçe'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın kazandığını açıklarken; kendisine oy vermeyen göndermede bulundu.

Hakan Safi ilk olarak yaptığı açıklamada "Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum." dedi.

"BİR SENE İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

Ayrıca Hakan Safi "Bizlere oy veren değerli camiama çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun var olsunlar. Bize inanmışlar. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar, nasıl Fenerbahçe olmasını istiyorlar. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunu da hep beraber seyredeceğiz. Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, emrindeyim. Sorumluluklarımı devam ediyorum. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için!

İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarını 1 sene içinde hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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