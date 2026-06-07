PSG'den Vitinha ve Joao Neves tavrı: 'Onlar dokunulmaz'

Avrupa futbolunda transfer hareketliliği sürerken, Paris Saint-Germain'in iki yıldızı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, son dönemde isimleri sık sık transfer iddialarıyla anılan Vitinha ve Joao Neves'i kesinlikle satmayı düşünmüyor.



Özellikle Vitinha'nın adı son günlerde İspanyol devi Real Madrid ile anılırken, PSG yönetiminin Portekizli orta saha oyuncusunu takımın geleceğinin önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.



Fransız ekibinin, Joao Neves için de benzer bir tutum sergilediği ve genç yıldızı "dokunulmaz" oyuncular arasında değerlendirdiği aktarıldı.



