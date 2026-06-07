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PSG'den Vitinha ve Joao Neves tavrı: "Onlar dokunulmaz"

PSG, Real Madrid iddialarına rağmen Vitinha ve Joao Neves'i dokunulmaz görüyor.

calendar 07 Haziran 2026 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
PSG'den Vitinha ve Joao Neves tavrı: 'Onlar dokunulmaz'
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Avrupa futbolunda transfer hareketliliği sürerken, Paris Saint-Germain'in iki yıldızı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, son dönemde isimleri sık sık transfer iddialarıyla anılan Vitinha ve Joao Neves'i kesinlikle satmayı düşünmüyor.

Özellikle Vitinha'nın adı son günlerde İspanyol devi Real Madrid ile anılırken, PSG yönetiminin Portekizli orta saha oyuncusunu takımın geleceğinin önemli parçalarından biri olarak gördüğü belirtildi.

Fransız ekibinin, Joao Neves için de benzer bir tutum sergilediği ve genç yıldızı "dokunulmaz" oyuncular arasında değerlendirdiği aktarıldı.

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5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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