Haber Tarihi: 07 Haziran 2026 13:54 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 13:54

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Haziran 2026

Bugün (7 Haziran) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 7 Haziran maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Haziran 2026
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7 Haziran Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 7 Haziran Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

7 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 7 Haziran maç takvimi

7 HAZIRAN GÜNÜN MAÇLARI

20:00 Belçika - İtalya (UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finali) | Yayın: UEFA.tv

21:45 Hırvatistan - Slovenya (Hazırlık Maçı) | Yayın: S Sport Plus

22:00 Yunanistan - İtalya (Hazırlık Maçı) | Yayın: Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

22:00 Las Palmas - Malaga (İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final) | Yayın: S Sport Plus


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