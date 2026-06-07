Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 7 Haziran 2026

7 Haziran Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 7 Haziran Pazar günün maçları listesi...

7 Haziran Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 7 Haziran maç takvimi

20:00 Belçika - İtalya (UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finali) | Yayın: UEFA.tv

21:45 Hırvatistan - Slovenya (Hazırlık Maçı) | Yayın: S Sport Plus

22:00 Yunanistan - İtalya (Hazırlık Maçı) | Yayın: Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

22:00 Las Palmas - Malaga (İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final) | Yayın: S Sport Plus