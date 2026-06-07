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Beşiktaş'ta transfer atağı! Italiano'dan onay çıktı!

Beşiktaş, orta saha için Granit Xhaka'yı yeniden gündemine alırken stoper hattında yerli aday olarak Ahmetcan Kaplan'ı değerlendiriyor. İşte detaylar...

calendar 07 Haziran 2026 10:58
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta transfer atağı! Italiano'dan onay çıktı!
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Beşiktaş'ta teknik direktör probleminin çözülmesinin ardından transferde de hareketlilik başlayacak.

Siyah Beyazlılar, daha önce forvet hattında Hyeon-gyu Oh'un yanına bir isim almayı hedeflerken, kanat için de 2 transfer yapmanın peşindeydi. Diğer yandan bek ve kaleci arayışları devam ederken, son olarak hedefte stoper ve orta saha takviyeleri var. Bu doğrultuda Beşiktaş yönetimi, rotasını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e çevirdi. 

Geçen sezon Bayer Leverkusen'den, Sunderland'e gelen İsviçreli orta saha Granit Xhaka, geçtiğimiz ay ve devre arasında da gündemdeydi. 33 yaşındaki futbolcu, 7.1 milyon Pound senelik ücret ile takımının en çok kazanan ismi olarak da dikkat çekiyor.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Fakat Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda merkezi tecrübeli bir isme emanet etmek için kesenin ağzını açacak. Şu anda ilk hedefte Xhaka olsa da alternatif futbolcular üzerinde değerlendirme yapılıyor.

YERLİ ADAY AHMETCAN KAPLAN

Bir diğer yandan da stoper hattı için net bir planlama yapılmadı. Emmanuel Agbadou'nun takımda kalması beklenirken; Tiago Djalo ve Felix Uduokhai'nin geleceği belirsiz.

Son gelen haberlere göre tandem için bir yerli ve bir yabancı futbolcunun alınacağı öğrenildi. Yerli olarak gündemde Ahmetcan Kaplan var.

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