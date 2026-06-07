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FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI 2026 || Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?
Haber Tarihi: 07 Haziran 2026 13:33 -
Güncelleme Tarihi:
07 Haziran 2026 13:33
FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI 2026 || Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak?
Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları 7 Haziran Pazar günü Türkiye'nin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe seçim sonuçları oy oranları da bu sebeple merak ediliyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığı için yarışıyor. "Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu da milyonlarca sarı-lacivertli taraftar ve sporsever tarafından arama motoru üzerinden sorgulanıyor. Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede, sarı-lacivertli kulübün geleceğine yön verecek olan yeni lideri belirlemek üzere binlerce kongre üyesi sandık başına gidiyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak, Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin hemen yanı başındaki tarihi arsada kurulan 45 sandıkta oy oranları anlık olarak takip ediliyor. Kulüp tarihinin en kritik kırılma noktalarından biri olan bu dev yarışta Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listeleri kıyasıya rekabet ediyor. 44 binden fazla üyenin oy hakkının bulunduğu seçimde oy sayımı ne zaman başlayacak, resmi sonuçlar saat kaçta ilan edilecek? İşte sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıran büyük seçimin detayları...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi büyük bir heyecanla devam ediyor. Sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan tarihi kongrede üyeler akın akın sandık başına gidiyor.Tüzük kuralları gereğince genel kurul üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için tanınan süre akşam saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla son bulacak. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine derhal geçilmesi planlanıyor.Resmi sonuçların ve yeni başkanın, oyların tasnif edilmesinin ardından akşam saat 19.00 ile 21.00 arasında kürsüden ilan edilmesi bekleniyor.SEÇİMDE KAÇ ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI BULUNUYOR?Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede katılım oranının rekor seviyeye ulaşması öngörülüyor.Sarı-lacivertli kulübün bu tarihi seçiminde toplam 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yeni lideri ve yönetim kurulunu belirleyecek üyeler, alanda kurulan toplam 45 sandıkta tercihlerini yapıyor.ADAYLARIN OY PUSULASI RENKLERİ HANGİLERİ?Genel kurulda üyelerin oylarını karıştırmaması ve sayım işleminin sağlıklı yürütülebilmesi adına her iki başkan adayı için farklı renklerde oy pusulaları basıldı.Kongre üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ı seçmek için sarı renkli pusulayı kullanırken, diğer güçlü aday Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını sandığa atıyor.
AZİZ YILDIRIM KİMDİR VE SERVETİ NE KADAR?Fenerbahçe'nin efsanevi eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım, 1952 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi inşaat mühendisliği mezunu olan Yıldırım, inşaat ve savunma sanayisi sektörlerinde dev şirketlerin sahibidir.Maktaş Mühendislik ve DEARSAN Tersanesi gibi önemli yatırımları bulunan Yıldırım'ın iş dünyasındaki analizlere göre servetinin 500 milyon dolar ile 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir.HAKAN SAFİ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?Fenerbahçe başkanlığı için yarışan bir diğer güçlü isim olan tam adıyla Mustafa Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan başarılı iş insanı, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.FMV Özel Işık Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitiren Safi, ABD'de Boston University bünyesinde MBA eğitimi almıştır. Küresel ticaret ve işletme alanındaki vizyonuyla kulüp yönetimine aday olmuştur.
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