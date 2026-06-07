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Mauro Icardi için menajerinden açıklama!

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Mauro Icardi için Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino'dan açıklama geldi.

calendar 07 Haziran 2026 14:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi için menajerinden açıklama!
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Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüye yeni sözleşme teklif etti ancak henüz geri dönüş alamadı.

Icardi'nin menajeri Elio Pino, yaşanan sürece dair konuştu. Erdem Açıkgöz'e konuşan menajer Pino, "Bu hikayenin bin farklı versiyonu ortaya atıldı. Galatasaray taraftarlarının da birçok şeyi anlayabilmesi için doğru zamanda konuşacağım. Şu anda Başkan ile görüşüyorum ve birlikte en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 33 yaşındaki Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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