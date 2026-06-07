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Inter'den Curtis Jones itirafı: "Beğeniyoruz, gizlemiyoruz"

Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, Liverpool forması giyen Curtis Jones hakkında konuştu.

calendar 07 Haziran 2026 16:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Inter'den Curtis Jones itirafı: 'Beğeniyoruz, gizlemiyoruz'
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Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, Liverpool forması giyen Curtis Jones ile ilgilendiklerini doğruladı. 

İtalyan basınına konuşan Ausilio, İngiliz orta saha oyuncusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BUNU GİZLEMİYORUZ"

Ausilio, "Curtis Jones'u takip ettiğimiz bir sır değil. Beğendiğimiz bir oyuncu, bunu gizlemiyoruz." ifadelerini kullandı. 

"GELİŞMELERİ GÖRECEĞİZ"

Transfer için henüz net bir gelişme olmadığını belirten Inter yöneticisi, "Gelişmeleri göreceğiz." diyerek kapıyı açık bıraktı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla 49 maça çıkan Jones, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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