Chelsea'de Marc Cucurella kararı!

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
The Athletic'te yer alan habere göre; Cucurella'nın temsilcileriyle yaz transfer dönemi öncesinde birçok kulüp temas kurdu. İspanyol futbolcunun, Chelsea'nin Premier Lig'i 10. sırada tamamladığı sezonun ardından ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Chelsea cephesi ise oyuncunun sözleşmesinin bitmesine üç yıl kalması nedeniyle rahat bir pozisyonda bulunuyor. İngiliz kulübünün, belirlediği bonservis bedelinin karşılanması halinde ayrılığa engel olmayacağı aktarıldı.
BARCELONA VE ATLETICO MADRID DEVREDE
Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Cucurella'nın temsilcileriyle temas kurduğu kaydedildi. Teknik direktör Hansi Flick'in de İspanyol sol beki beğendiği ifade edildi. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için Barcelona'nın savunma hattından oyuncu satışı yapması gerektiği belirtildi.
Atletico Madrid'in de Cucurella'yı transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı. Diego Simeone'nin ekibinde sol bek transferinin öncelikler arasında bulunduğu ve Cucurella'nın listenin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.
Sportif direktör Mateu Alemany'nin operasyonu yürüttüğü ve oyuncu tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilirken, Atletico Madrid'in satış yapmadan da harekete geçebilecek durumda olması nedeniyle transferde avantajlı olduğu vurgulandı.
REAL MADRID DE TAKİP EDİYOR
Haberde Real Madrid'in de yaz transfer döneminde bir sol bek aradığı ve Cucurella'yı beğendiği belirtildi. Ancak Madrid temsilcisinin somut teklif yapıp yapmayacağı ve gerekli bütçeyi oluşturup oluşturamayacağının henüz net olmadığı aktarıldı.
MANCHESTER CITY İHTİMALİ ZAYIF
Yeni Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın, Chelsea'de birlikte çalıştığı Cucurella ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu ifade edildi.
Manchester City'nin, Cucurella Chelsea'ye transfer olmadan önce de oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, kulübün şu an için sol bek arayışında olmadığı kaydedildi. Buna rağmen Maresca'nın savunmanın kenarlarına yapılacak bir takviyeye olumlu baktığı ifade edildi.
MARESCA'NIN AYRILIĞI KRİTİK OLDU
Kaynaklara göre Enzo Maresca'nın ocak ayında Chelsea'den ayrılması, Cucurella'nın kulüpteki durumunda önemli bir kırılma noktası oldu.
Bununla birlikte Chelsea kaynakları, kulüp ile oyuncu arasında herhangi bir problem bulunmadığını vurguladı.
Cucurella'nın mart ayında verdiği röportajda Maresca'nın ayrılışını desteklemediğini söylediği ve Chelsea'nin genç oyunculara yönelik transfer politikası hakkında soru işaretleri dile getirdiği hatırlatıldı.
XABI ALONSO KALMASINI İSTİYOR
Bu yaz Chelsea'nin başına geçecek olan Xabi Alonso'nun son haftalarda Cucurella dahil birçok Chelsea oyuncusuyla görüştüğü ifade edildi.
İspanyol teknik adamın, Cucurella'yı gelecek sezon kadrosunda tutmak istediği ancak oyuncunun yeni bir maceraya açık olduğunun farkında olduğu belirtildi.
Chelsea'nin Cucurella'yı "satılamaz" oyuncular kategorisine koymamasının nedenlerinden birinin ise Ajax'tan transfer edilen Jorrel Hato'nun hızlı gelişimi olduğu kaydedildi.
CHELSEA'DE 65 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
The Athletic'in analizinde, Cucurella'nın ayrılık isteğinin sürpriz olmadığı vurgulandı.
Temmuz ayında 28 yaşına girecek olan İspanyol futbolcunun, ülkesine dönme fikrine sıcak baktığı ve kendisiyle ilgilenen kulüplerin kalitesinin bu düşünceyi güçlendirdiği belirtildi.
Chelsea'nin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yüksek bir bonservis talep edebileceği ifade edildi.
2022 yılında Brighton'dan 65 milyon euro karşılığında transfer edilen Cucurella'nın, performansa bağlı bonuslarla birlikte bu rakamı 73 milyon euroya çıkarabilecek bir anlaşmayla Chelsea'ye katıldığı hatırlatıldı.
İlk sezonunda zor günler geçiren ve 2023 yazında Manchester United'a kiralanmaya yaklaşan İspanyol oyuncu, daha sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Cucurella, 2025 yılında Chelsea'nin Real Betis'i mağlup ederek kazandığı UEFA Konferans Ligi finalinde ve Paris Saint-Germain karşısında elde ettiği FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferinde ilk 11'de forma giymişti.
Chelsea'de Marc Cucurella kararı!
Atletico Madrid ve Real Madrid'in radarındaki İspanyol sol bek Marc Cucurella, Chelsea'den ayrılığa sıcak bakıyor. İngiliz ekibi ise yüksek bonservis karşılığında satışa onay verebilir.
Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella'nın geleceği belirsizliğini koruyor.
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