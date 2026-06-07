İsmail Kartal'dan geleceği için açıklama!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy verme işlemleri sürerken, sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü İsmail Kartal da kongrede oy kullandı.





Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, seçim sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.





"HANGİSİ SEÇİLİRSE SEÇİLSİN..."





Seçime ilişkin görüşlerini paylaşan İsmail Kartal, başkan adayları hakkında da konuştu.



Deneyimli teknik adam, "Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'den hangisi seçilirse seçilsin, başarılı olabilir. Şampiyonluk yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.





"HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"



"Kongre süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal "Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun!" dedi.



"GÖRÜŞTÜĞÜM TAKIM YOK"



"Görüştüğünüz takım var mı?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal "Yok" yanıtı verdi.



"TEKLİF YOK"



"İki başkan adayından teklif geldi mi?" sorusuna da net cevap veren İsmail Kartal "Yok" dedi.



