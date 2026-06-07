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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Paraguay'da iki önemli sakatlık!

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Paraguay'da Diego Gomez ve Julio Ensico'nun sakatlıkları bulunuyor.

calendar 07 Haziran 2026 12:10
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Paraguay'da iki önemli sakatlık!
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Paraguay, 16 yıl sonra turnuvada yeniden boy gösterecek.

D Grubu'nda Türkiye, ABD ve Avustralya'yla mücadele edecek Paraguay'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Arjantinli Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay, Güney Amerika Elemeleri'ni 6. sırada tamamlayarak 16 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Uruguay ve Brezilya'nın ardından 6. olarak Dünya Kupası biletini alan Paraguay, çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayarak 28 puan topladı.

Paraguay Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Paraguay-Peru: 0-0

Venezuela-Paraguay: 1-0

Arjantin-Paraguay: 1-0

Paraguay-Bolivya: 1-0

Şili-Paraguay: 0-0

Paraguay-Kolombiya: 0-1

Uruguay-Paraguay: 0-0

Paraguay-Brezilya: 1-0

Ekvador-Paraguay: 0-0

Paraguay-Venezuela: 2-1

Paraguay-Arjantin: 2-1

Bolivya-Paraguay: 2/2

Paraguay-Şili: 1-0

Kolombiya-Paraguay: 2-2

Paraguay-Uruguay: 2-0

Brezilya-Paraguay: 1-0

Paraguay-Ekvador: 0-0

Peru-Paraguay: 0-1

Puan durumu:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av

 P
Arjantin

 18

 12

 2

 4

 31

 10

 21

 38
Ekvador

 18

 8

 8

 2

 14

 5

 9

 29
Kolombiya

 18

 7

 7

 4

 28

 18

 10

 28
Uruguay

 18

 7

 7

 4

 22

 12

 10

 28
Brezilya

 18

 8

 4

 6

 24

 17

 7

 28
Paraguay

 18

 7

 7

 4

 14

 10

 4

 28
Bolivya

 18

 6

 2

 10

 17

 35

 -18

 20
Venezuela

 18

 4

 6

 8

 18

 28

 -10

 18
Peru

 18

 2

 6

 10

 6

 21

 -15

 12
Şili

 18

 2

 5

 11

 9

 27

 -18

 11
NOT: Ekvador'un 3 puanı silinmiştir

2 önemli oyuncusu sakat

Paraguay'ın güncel kadrosundaki en önemli isimlerden birisi Premier Lig'de Brighton forması giyen Diego Gomez'in, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.

Strasbourg'da oynayan orta saha Julio Enciso, Paraguay'ın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında sakatlandı. 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.

Palmeiras forması giyen Mauricio ile Ramon Sosa da takımın kilit isimleri olarak dikkati çekiyor.

Dünya Kupası geçmişi

Paraguay Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce kadar 8 kez mücadele etti. Güney Amerika Kıtası'nın temsilcisi olan Paraguay'ın organizasyondaki en iyi derecesi ise çeyrek final.

2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Slovakya, Yeni Zelanda ve İtalya'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Paraguay, son 16 turunda Japonya'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda İspanya'yla karşılaşan Paraguay, rakibine 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Paraguay'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1958 - İlk tur

1986 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İlk tur

2010 - Çeyrek final

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Orlando Gill, Gaston Olveira, Gatito Fernandez

Defans: Gustavo Gomez, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Jose Canale, Alexandro Maidana, Gustavo Velazquez

Orta saha: Miguel Almiron, Andres Cubas, Ramon Sosa, Diego Gomez, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Matias Galarza, Mauricio, Gustavo Caballero

Forvet: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Avalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Alejandro Romero Gamarra

Maç takvimi

Paraguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

04.00 ABD-Paraguay (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Paraguay-Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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