Paraguay'da iki önemli sakatlık!

TAKIM



O



G



B



M



A



Y



Av



P



Arjantin



18



12



2



4



31



10



21



38



Ekvador



18



8



8



2



14



5



9



29



Kolombiya



18



7



7



4



28



18



10



28



Uruguay



18



7



7



4



22



12



10



28



Brezilya



18



8



4



6



24



17



7



28



Paraguay



18



7



7



4



14



10



4



28



Bolivya



18



6



2



10



17



35



-18



20



Venezuela



18



4



6



8



18



28



-10



18



Peru



18



2



6



10



6



21



-15



12



Şili



18



2



5



11



9



27



-18



11





ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Paraguay, 16 yıl sonra turnuvada yeniden boy gösterecek.D Grubu'nda Türkiye, ABD ve Avustralya'yla mücadele edecek Paraguay'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Teknik direktörlüğünü Arjantinli Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay, Güney Amerika Elemeleri'ni 6. sırada tamamlayarak 16 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Uruguay ve Brezilya'nın ardından 6. olarak Dünya Kupası biletini alan Paraguay, çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayarak 28 puan topladı.Paraguay Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:Paraguay-Peru: 0-0Venezuela-Paraguay: 1-0Arjantin-Paraguay: 1-0Paraguay-Bolivya: 1-0Şili-Paraguay: 0-0Paraguay-Kolombiya: 0-1Uruguay-Paraguay: 0-0Paraguay-Brezilya: 1-0Ekvador-Paraguay: 0-0Paraguay-Venezuela: 2-1Paraguay-Arjantin: 2-1Bolivya-Paraguay: 2/2Paraguay-Şili: 1-0Kolombiya-Paraguay: 2-2Paraguay-Uruguay: 2-0Brezilya-Paraguay: 1-0Paraguay-Ekvador: 0-0Peru-Paraguay: 0-1Puan durumu:NOT: Ekvador'un 3 puanı silinmiştirParaguay'ın güncel kadrosundaki en önemli isimlerden birisi Premier Lig'de Brighton forması giyen Diego Gomez'in, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.Strasbourg'da oynayan orta saha Julio Enciso, Paraguay'ın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında sakatlandı. 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.Palmeiras forması giyen Mauricio ile Ramon Sosa da takımın kilit isimleri olarak dikkati çekiyor.Paraguay Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce kadar 8 kez mücadele etti. Güney Amerika Kıtası'nın temsilcisi olan Paraguay'ın organizasyondaki en iyi derecesi ise çeyrek final.2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Slovakya, Yeni Zelanda ve İtalya'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Paraguay, son 16 turunda Japonya'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda İspanya'yla karşılaşan Paraguay, rakibine 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.1930 - İlk tur1950 - İlk tur1958 - İlk tur1986 - İkinci tur1998 - İkinci tur2002 - İkinci tur2006 - İlk tur2010 - Çeyrek finalKaleci: Orlando Gill, Gaston Olveira, Gatito FernandezDefans: Gustavo Gomez, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Jose Canale, Alexandro Maidana, Gustavo VelazquezOrta saha: Miguel Almiron, Andres Cubas, Ramon Sosa, Diego Gomez, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Matias Galarza, Mauricio, Gustavo CaballeroForvet: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Avalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Alejandro Romero GamarraParaguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:13 Haziran Cumartesi:04.00 ABD-Paraguay (Los Angeles Stadı-Los Angeles)20 Haziran Cumartesi:06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)26 Haziran Cuma:05.00 Paraguay-Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)