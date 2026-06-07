Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetimle yaptığı görüşmelerde transfer konusunda önemli isteklerde bulunduğu öğrenildi.



Takvim'in haberine göre, 48 yaşındaki çalıştırıcının başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen ile yaptığı konuşmalarda Bologna forması giyen eski öğrencisi Riccardo Orsolini'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi.



Italiano'nun 29 yaşındaki yıldızın transferinin gerçekleşmesi halinde takıma büyük katkı sağlayacağını belirttiği de gelen bilgiler arasında.



1 YIL DAHA KONTRATI VAR



Serie A ekiplerinin de takibinde bulunan Orsolini'nin Bologna ile 1 yıl daha kontratı var.



ITALIANO İLE ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR



Orsolini'nin yeniden Vincenzo Italiano ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Italiano yönetimindeki Bologna'da 51 maça çıkan İtalyan kanat oyuncusu 14 gol atarken 1 de asist yaptı.



