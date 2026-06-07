07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
19:30
07 Haziran
Kosova-Andora
21:00
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
21:45
07 Haziran
Fas-Norveç
22:00
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
22:00

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı!

Yeni sezon planlamalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Bologna forması giyen eski öğrencisi Riccardo Orsolini'nin transferini istediği öğrenildi.

calendar 07 Haziran 2026 09:54 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 10:00
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetimle yaptığı görüşmelerde transfer konusunda önemli isteklerde bulunduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, 48 yaşındaki çalıştırıcının başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen ile yaptığı konuşmalarda Bologna forması giyen eski öğrencisi Riccardo Orsolini'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi. 

Italiano'nun 29 yaşındaki yıldızın transferinin gerçekleşmesi halinde takıma büyük katkı sağlayacağını belirttiği de gelen bilgiler arasında.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Serie A ekiplerinin de takibinde bulunan Orsolini'nin Bologna ile 1 yıl daha kontratı var.

ITALIANO İLE ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR

Orsolini'nin yeniden Vincenzo Italiano ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Italiano yönetimindeki Bologna'da 51 maça çıkan İtalyan kanat oyuncusu 14 gol atarken 1 de asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.