06 Haziran
Litvanya-Letonya
6-5
06 Haziran
Belçika-Tunus
5-0
06 Haziran
Ermenistan-Kazakistan
1-1
06 Haziran
Kırgızistan-Filistin
0-0
06 Haziran
Etiyopya-Malavi
1-0
06 Haziran
Estonya-Faroe Adaları
1-0
06 Haziran
Portekiz-Şili
2-1
06 Haziran
Romanya-Galler
2-1
06 Haziran
Arnavutluk-Lüksemburg
0-1
06 Haziran
ABD-Almanya
1-2
06 Haziran
İsviçre-Avustralya
1-1
06 Haziran
İngiltere-Yeni Zelanda
1-0
07 Haziran
Türkiye-Venezuela
2-1
07 Haziran
Brezilya-Mısır
2-1
07 Haziran
Arjantin-Honduras
2-0

Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi

Galatasaray, camiada çok sevilen Dries Mertens'i teknik heyete dahil etmeye çalışıyor.

calendar 07 Haziran 2026 08:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ekibine takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine aldığı isim Dries Mertens oldu. Camiada çok sevilen Dries Mertens teknik heyete dahil edilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'da forma giydiği 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Belçikalı Mertens, sarı-kırmızılılarda 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.