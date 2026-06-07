Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ekibine takviye yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine aldığı isim Dries Mertens oldu. Camiada çok sevilen Dries Mertens teknik heyete dahil edilmeye çalışılıyor.
Galatasaray'da forma giydiği 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Belçikalı Mertens, sarı-kırmızılılarda 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı.
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine aldığı isim Dries Mertens oldu. Camiada çok sevilen Dries Mertens teknik heyete dahil edilmeye çalışılıyor.
Galatasaray'da forma giydiği 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Belçikalı Mertens, sarı-kırmızılılarda 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı.