Yüksel Yıldırım: 'İrfan Can ile devam etmeyeceğiz'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladıkları İrfan Can Eğribayat ile ilgili konuştu.



Yıldırım, 27 yaşındaki kaleci ile yola devam etmeyeceklerini söyledi. İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye dönecek.



Yüksel Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:



"Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'ın vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum, yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız.



Transferde yavaş gibi gözüküyoruz ama çok çalışıyoruz. 2 tane Türk oyuncu ile anlaştık. Belki önümüzdeki hafta açıklamalarını yaparız. Duruma göre karar vereceğiz. Belki bir hafta daha bekleyeceğiz.



Bizim için önemli olan yurt dışından yapacağımız transferler."



