Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Türkiye'nin rakibi ABD'yi tanıyalım!

Meksika ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, organizasyonda 12. kez boy gösterecek.

calendar 07 Haziran 2026 12:01 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 12:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye'nin rakibi ABD'yi tanıyalım!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

Meksika ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD, organizasyonda 12. kez boy gösterecek.

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek ABD, turnuvaya 1994'ten sonra ikinci kez ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Paraguay ve Avustralya'ya karşı gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Ev sahibi kontenjanından Dünya Kupası'na direkt katılan ABD'nin teknik direktörlüğünü Arjantinli Mauricio Pochettino yapıyor.

ABD'nin öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Amerika Birleşik Devletleri'nin güncel kadrosunda önemli yıldız oyuncular yer alıyor.

Milan'da forma giyen Christian Pulisic'in yanı sıra Monaco forması giyen Folarin Balogun ve PSV'nin forveti Ricardo Pepi, takımın gol yollarındaki etkili isimleri.

Bayer Leverkusen'de oynayan Malik Tillman, Juventus'tan Weston McKennie, Atletico Madridli Tanner Tessmann, Marsilyalı Timothy Weah ve Leeds United'da forma giyen Brenden Aaronson, orta sahadaki önemli futbolcular olarak dikkati çekiyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

ABD Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 11 kez mücadele etti. Kuzey Amerika Kıtası'nın temsilcisi olan ABD, 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda en iyi derecesini elde etti. Turnuvada yarı final oynayan ABD, sonradan yapılan sıralamayla organizasyonu 3. sırada tamamladı.

2002 yılında A Milli Futbol Takımı'nın 3. olarak tamamladığı Dünya Kupası'nda Güney Kore, Portekiz ve Polonya'nın yer aldığı grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Meksika'yla eşleşen ABD, rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. ABD mücadeleden 1-0 yenik ayrılarak turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. Bu sonuç, 1930'da elde edilen yarı final başarısının ardından ABD'nin Dünya Kupası'nda ulaştığı en yüksek derece oldu. 

ABD'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - 3.'lük

1934 - İlk tur

1950 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - İkinci tur

1998 - İlk tur

2002 - Çeyrek final

2006 - İlk tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2022 - İkinci tur

DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution) 

Defans: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsilya), Alejandro Zendejas (Club America)

Forvet: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City)

MAÇ TAKVİMİ 

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

04.00 ABD-Paraguay (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

19 Haziran Cuma:

22.00 ABD-Avustralya (Seattle Stadı-Seattle)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya kupalarının eğlenceli yüzleri: Maskotlar
Dünya kupalarının eğlenceli yüzleri: Maskotlar
Rusya 2018
Rusya 2018'de tahtın sahibi Fransa!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en tecrübeli hakemi Ravshan Irmatov
İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay
İlk FIFA Dünya Kupası Uruguay'daki Estadio Centenario'da düzenlendi
Türkiye
Türkiye'nin rakibi Avustralya'yı tanıyalım!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön