07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
19:30
07 Haziran
Kosova-Andora
21:00
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
21:45
07 Haziran
Fas-Norveç
22:00
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
22:00

Ertan Torunoğulları'ndan transfer açıklaması!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

calendar 07 Haziran 2026 17:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ertan Torunoğulları'ndan transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"4 TANE OYUNCUYLA ANLAŞMIŞTIK"

HT Spor'a konuşan Torunoğulları, seçim sürecinden önce 4 futbolcuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Biz 4 tane oyuncuyla da anlaşmıştık. Haziran ayında kampa katılacaklardı. Yani bütün çalışmamız o yöndeydi." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPACAKLAR"

Başkan adaylarıyla da bir araya geldiğini söyleyen Torunoğulları, "Sağ olsun iki başkan adayı da, buradan da kendilerine teşekkür ediyorum, beni çağırdılar gittim sohbet ettik. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendileriyle paylaştık. Onlar da onun üzerine bir çalışma yapacaklar." dedi.

"SANTRFOR, SOL STOPER, SOL BEK"

Transfer planlamasına ilişkin detay veren deneyimli futbol adamı, anlaşma sağlanan isimlerin mevkilerini de açıklayarak, "Santrfor, sol stoper, sol bek... Onun üzerine biz 4 tane arkadaşımızla anlaşmıştık." sözlerini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.