Ertan Torunoğulları'ndan transfer açıklaması!

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





"4 TANE OYUNCUYLA ANLAŞMIŞTIK"



HT Spor'a konuşan Torunoğulları, seçim sürecinden önce 4 futbolcuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Biz 4 tane oyuncuyla da anlaşmıştık. Haziran ayında kampa katılacaklardı. Yani bütün çalışmamız o yöndeydi." ifadelerini kullandı.



"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPACAKLAR"



Başkan adaylarıyla da bir araya geldiğini söyleyen Torunoğulları, "Sağ olsun iki başkan adayı da, buradan da kendilerine teşekkür ediyorum, beni çağırdılar gittim sohbet ettik. Takımla ilgili bildiklerimizi paylaştık. Görüştüğümüz oyuncuları da kendileriyle paylaştık. Onlar da onun üzerine bir çalışma yapacaklar." dedi.



"SANTRFOR, SOL STOPER, SOL BEK"



Transfer planlamasına ilişkin detay veren deneyimli futbol adamı, anlaşma sağlanan isimlerin mevkilerini de açıklayarak, "Santrfor, sol stoper, sol bek... Onun üzerine biz 4 tane arkadaşımızla anlaşmıştık." sözlerini kullandı.



