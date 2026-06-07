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Fenerbahçe Beko finalde!

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmalar sonucunda mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

calendar 07 Haziran 2026 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 23:02
Haber: AA
Fenerbahçe Beko finalde!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal süresi 87-87 tamamlanan play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe, play-off final serisinde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk bir dakika 20 saniyede 8-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe, dış atışlardan bulduğu basketlerle toparlanırken, Anadolu Efes pota altından skor üretmeye devam etti. Sarı-lacivertli takım, 7. dakikada 20-12 geriye düştükten sonra önemli bir geri dönüşe imza attı. Attığı 13 sayıya karşın lacivert-beyazlılara sadece 2 sayı şansı veren Fenerbahçe, bitime 26 saniye kala skoru 25-22'ye getirdi. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla etkili olurken, Fenerbahçe ise birçok oyuncusundan skor katkısı aldı. Lacivert-beyazlı takım, uzun bir bölümünü önde götürdüğü bu periyotta Şehmus Hazer'in bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle soyunma odasına 49-44 önde gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, son bölüme 67-63 üstün girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği, sert ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım için de teknik faul kararlarının verildiği periyodun son bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Anadolu Efes'te Shane Larkin, bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet sağladı ve karşılaşmanın normal süresi 87-87 berabere tamamlandı.

Birinci uzatma bölümünde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 102-93 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Larkin 12, Weiler-Babb 3, Dozier 15, Ercan Osmani 10, Dessert 15, Beaubois 6, Şehmus Hazer 12, Smits 2, Loyd 16, Erkan Yılmaz 2, Jones

Fenerbahçe Beko: Hall 13, Horton-Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Jantunen, Melli 16, Baldwin 32, Onuralp Bitim 7, Metecan Birsen 2, Zagars 3, Birch 7

1. Periyot: 24-25

Devre: 49-44

3. Periyot: 67-63

Normal süre: 87-87

Beş faulle çıkan: 35.18 Tarık Biberovic (Fenerbahçe)

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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