07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
2-1IPT
07 Haziran
Kosova-Andora
3-0
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
2-1
07 Haziran
Fas-Norveç
1-1
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
0-1

Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonu Zverev oldu

Finalde İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman raket, ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

calendar 07 Haziran 2026 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonu Zverev oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Zverev ile 10 numaralı seribaşı Cobolli karşı karşıya geldi.

Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Zverev, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.