Fransa Açık'ta tek erkekler şampiyonu Zverev oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen Alman Alexander Zverev, şampiyon oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Zverev ile 10 numaralı seribaşı Cobolli karşı karşıya geldi.
Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Zverev, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Zverev ile 10 numaralı seribaşı Cobolli karşı karşıya geldi.
Toplam 4 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Zverev, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzandı.